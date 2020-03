Odemira avança com mais medidas de combate ao novo coronavírus

O presidente da Câmara de Odemira, José Alberto Guerreiro, decidiu reforçar as medidas de combate ao surto de covid-19 , apelando a que as pessoas se desloquem aos serviços municipais com assuntos inadiáveis. Além disso, foi anunciado que alguns serviços – como o balcão único e a tesouraria municipal – passam a ter horário limitado, a zona de espera será limitada a dois cidadãos e as pessoas devem optar por pagar por meios eletrónicos.

Os atendimentos técnicos atendimentos técnicos presenciais, encontros, workshops, formações ou outros que impliquem a reunião de pessoas foram suspensos, devendo sempre que possível ser substituídos por videoconferência. Foi ainda decidido fechar preventivamente os equipamentos do complexo desportivo municipal, a biblioteca municipal e restantes equipamentos culturais, o cineteatro, os postos de turismo e os BU kiosk;

"Face à situação vivida atualmente, o Município de Odemira apela a todos os trabalhadores e cidadãos para que assumam uma atitude cooperante e responsável, adotando as recomendações das entidades oficiais", lê-se no comunicado da autarquia.

Mais de 135 mil pessoas foram infetadas em todo o mundo, a maioria na China, onde mais de 3.000 pessoas morreram e mais de 62.000 já recuperaram. Em Portugal, segundo a DGS, há 112 casos confirmados de coronavírus, 1.308 casos suspeitos e 5.674 pessoas sob vigilância. São 34 novos casos desde esta quinta-feira. Há 107 pessoas internadas em hospitais, estando cinco fora. Dois dos infetados já tiveram alta.



Além disso, duas famílias de seis pessoas internadas no Hospital de São João devido a infeção pelo novo coronavírus deixaram, esta sexta-feira, a unida hospitalar para passarem para acompanhamento domiciliário. Os pacientes não estão curados - para isso é preciso ter dois testes negativos - mas estão assintomáticos.