Portugal em estado de alerta. O que significa?

Eduardo Cabrita, o ministro da Administração Interna, declarou na quinta-feira o estado de alerta em todo o território nacional, deixando os meios de proteção civil e forças e serviços de segurança em prontidão. A mesma medida, prevista na Lei de Bases da Proteção Civil, foi aplicada durante a greve dos motoristas de matérias perigosas em agosto de 2019 - e é agora utilizada contra a pandemia de coronavírus Covid-19.

O estado de alerta é aplicado em caso de acidente grave ou catástrofe. Esta última figura é "o acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido sócio-económico em áreas ou na totalidade do território nacional".

Com a pandemia de coronavírus Covid-19, o Governo reconheceu "a necessidade de adotar medidas preventivas e ou medidas especiais de reação", segundo a lei.

Esta sexta-feira, o ministro da Administração Interna recordou que o desrespeito de determinações das forças de segurança no âmbito do Estado de Alerta será considerado "crime de desobediência" sujeito a "medidas sancionatórias agravadas".

"Foi acionada a medida prevista na Lei de Bases da Proteção Civil que classifica como crime de desobediência com medida sancionatória agravada a violação de orientações e ordens dadas pelas forças de segurança no âmbito das medidas do Estado de Alerta", que tem efeito imediato e que vigora até 9 de abril, data em que será reavaliado, disse Eduardo Cabrita durante uma conferência de imprensa para detalhar as medidas tomadas na quinta-feira pelo Conselho de Ministros.

O Ministro adiantou que "durante o Estado de Alerta cabe às forças de segurança garantir o seu cumprimento, garantir, em articulação estrita com as autoridades de saúde pública, que as medidas de restrição de circulação são rigorosamente respeitadas (...) e que as medidas de restrição de atividade também serão adequadamente cumpridas, por isso a declaração de alerta realça que este dever recai sobre todos os cidadãos".