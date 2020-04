Coronavírus: Macedo de Cavaleiros isenta famílias carenciadas do pagamento de rendas

O Município de Macedo de Cavaleiros vai isentar as famílias com mais dificuldades financeiras do pagamento das rendas das habitações sociais bem como do pagamento fatura da água durante os meses de abril, maio e junho. Empresas em nome individual ou coletivo com sede no concelho vão ficar também isentas do pagamento da água durante estes meses."É uma ajuda que a autarquia procura dar aos macedenses para minimizar os efeitos económicos do surto pandémico do COVID-19 e da adoção do Estado de Emergência", diz o presidente da Câmara Municipal, Benjamim Rodrigues, lembrando que este surto "vai ter impactos significativos no rendimento" dos habitantes do município.O autarca determinou "a isenção total do pagamento do serviço de abastecimento de água, tratamento de águas residuais e resíduos sólidos e respetivas taxas a todos os munícipes com um rendimento per capita igual ou inferior a 219,41 euros (50% do Indexante de Apoios Sociais) durante os meses de abril, maio e junho", refere o comunicado.Benjamim Rodrigues vai mais longe e adianta que "o município quer criar condições para que os comerciantes, em especial os da área da restauração, consigam recuperar das perdas registadas durante este período em que têm de estar de portas fechadas".

Portugal regista hoje 409 mortos associados à covid-19, mais 29 do que na quarta-feira, e 13.956 infetados (mais 815), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (224), seguida da região Centro (104), da região de Lisboa e Vale do Tejo (72) e do Algarve, com oito mortos. O boletim dá hoje conta de um óbito nos Açores.

Relativamente a quarta-feira, em que se registavam 380 mortos, hoje observou-se um aumento de 7,6% (mais 29).

De acordo com os dados da DGS, há 13.956 casos confirmados, mais 815, o que representa um aumento de 6,2% face a quarta-feira.