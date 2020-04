Desde 1 março, foram feitos mais de 144 mil testes ao covid-19 em Portugal. "Amanhã receberemos mais um milhão de testes e um milhão de kits", informou o secretário de Estado acrescentando ainda que chegaram 90 mil zaragatoas e também 350 mil testes de diagnóstico esta semana.



Sobre os testes de imunidade, Fernando Almeida, do Instituto Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, diz que estes deverão começar a ser aplicados logo que a curva epidemiológica o justifique.



Quanto à transferência de doentes do hospital Curry Cabral para outros hospitais, António Lacerda Sales diz que "essa questão [ainda] não se coloca". "Tem havido um plano do ponto de vista organizacional, de acordo com a evolução do próprio surto. Nesta fase não se põe ainda nenhuma questão de que outros serviços sejam transferidos para quaisquer outros hospitais", afirmou o governante.

Portugal regista hoje 409 mortos associados à covid-19, mais 29 do que na quarta-feira, e 13.956 infetados (mais 815), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (224), seguida da região Centro (104), da região de Lisboa e Vale do Tejo (72) e do Algarve, com oito mortos. O boletim dá hoje conta de um óbito nos Açores.

Relativamente a quarta-feira, em que se registavam 380 mortos, hoje observou-se um aumento de 7,6% (mais 29 pessoas).

De acordo com os dados da DGS, há 13.956 casos confirmados, mais 815, o que representa um aumento de 6,2% face a quarta-feira.