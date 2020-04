O empresário de Macau Wu Zhiwei, que produz vinhos em Portugal, vai doar mais de 200 mil máscaras ao Ministério da Saúde português, no âmbito do combate à covid-19, disse à Lusa fonte da empresa.

A doação do proprietário da Quinta da Marmeleira, em Alenquer, destina-se aos profissionais de saúde, sendo por isso dirigida à tutela, indicou.

"As máscaras, com a devida certificação para material médico, foram adquiridas na China", disse a mesma fonte.

O objetivo é "ajudar a proteger o pessoal da linha da frente no combate à doença em Portugal", nomeadamente no Hospital de São João, no Porto, e no Hospital Santa Maria, em Lisboa, entre outras instituições públicas, acrescentou.

Lançada em 2015, a Quinta da Marmeleira produz mais de 200 mil garrafas de vinho, a cerca de 50 quilómetros a norte de Lisboa, num projeto que acabou por ser um fator de combate ao desemprego na zona.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 86 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, e o continente europeu regista o maior número de casos: mais de 772 mil infetados e mais de 61 mil mortos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde registou 380 mortos e 13.141 infetados.

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.