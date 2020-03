Coronavírus: DGS admitiu existirem mais de 9.500 infetados em Portugal

7.443, com um aumento de 20 mortos em relação ao dia anterior, subindo o total para 160 vítimas mortais.





se impõe manter as "medidas de contenção" do Estado de Emergência e confirmou que esta foi uma posição unânime entre decisores públicos e especialistas.

O Presidente esclareceu ainda que "para a semana haverá uma outra reunião tendo como preocupação analisar os dados" sobre a Covid-19.

Questionado sobre a renovação do estado de emergência, o Presidente da República reforçou esta mensagem: "Não escondo que da reunião de hoje decorre muito claramente como é importante dar um sinal de manutenção daquilo que foi adquirido e foi uma conquista dos portugueses que não pode nem deve ser perdida".

O número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal pode ser "superior a 9.500", indicaram especialistas da Direção-Geral de Saúde, citados pelo Observador , durante a reunião no Infarmed perante o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa.À altura dos números avançados, ainda não era conhecido o boletim epidemiológico desta terça-feira, que veio aumentar o número de casos da Covid-19 em Portugal paraA razão para esta diferença de números está no período em que os infetados estão no período de incubação da doença - ou seja, ainda não apareceram os sintomas. Assim, refere o Observador, há um atraso entre os números publicados nos boletins da DGS, os reais de casos diagnosticados, e os eventuais casos de infeção que ainda não foram diagnosticados.A estimativa é de que haja mais de cerca de 40% dos casos reais que não foram ainda testados. Quanto ao pico da doença em Portugal, especialistas da DGS e do Instituto Ricardo Jorge dividem-se: este tanto pode ser em maio, como na segunda semana de abril como já pode ter passado.De acordo com o Expresso , nesta reunião no Infarmed ficou também a saber-se que António Costa deverá decidir na próxima semana, a 9 de abril, se as escolas reabrem ou não neste ano letivo, sendo que o primeiro-ministro já apontou a data limite de 4 de maio como limite razoável para a medida ser posta em prática.Após a reunião, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que