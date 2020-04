A PSP deteve em Ovar, onde foi decretado o estado de calamidade pública, uma mulher, de 78 anos, infetada com o novo coronavírus, que andava a fazer compras num hipermercado, informou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PSP refere que a septuagenária, residente no concelho de Ovar, distrito de Aveiro, foi detida por violação de confinamento obrigatório na segunda-feira, pelas 16:20.

"A mulher foi intercetada num estabelecimento comercial daquela cidade e era conhecedora do resultado positivo do teste à covid-19, bem como do dever de confinamento obrigatório, pelo que foi acompanhada até ao seu domicílio, por esta Polícia", refere a mesma nota.

Ainda de acordo com a PSP, a detida, antes da ida ao hipermercado deslocou-se, também, a um Centro de Saúde onde foi consultada e lhe prescreveram vários medicamentos.

A ocorrência foi comunicada ao Ministério Público.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+11%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.