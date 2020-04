O primeiro-ministro, António Costa, enviou hoje votos de "rápida e total recuperação" ao seu homólogo do Reino Unido, Boris Johnson, que se encontra doente com covid-19 nos cuidados intensivos de um hospital de Londres.

"Desejo ao primeiro-ministro [do Reino Unido], Boris Johnson, uma rápida e total recuperação", escreveu António Costa numa mensagem divulgada na sua conta pessoal da rede social Twitter.

António Costa faz também uma referência às relações entre os dois países na atual conjuntura mundial: "Estamos perto do povo britânico nestes tempos difíceis".





I wish PM @BorisJohnson a swift and full recovery. We stand close to the British people in these difficult times.