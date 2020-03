Coronavírus: Costa lamenta primeira morte e recorda necessidade de reforçar consciência dos riscos

e apresentou "sentidos pêsames" à família."O Presidente da República apresenta os seus sentidos pêsames à família da primeira vítima mortal da pandemia do Covid-19 em Portugal, cujo falecimento acaba de ser confirmado pelas autoridades de Saúde", lê-se em comunicado da Presidência.A ministra da Saúde, Marta Temido , anunciou, esta segunda-feira, a primeira vítima mortal em Portugal vítima do Covid-19. Na habitual, conferência de imprensa, com a diretora geral da Saúde, Graça Freitas, a governante - que deixou as condolências à família da vítima - revelou que se tratava de um homem de 80 anos internado no Hospital de Santa Maria e que tinha outros problemas de saúde associados.