Coronavírus: Dicas para evitar o contágio em bombas de combustível

De forma a conter o crescimento do crononavírus Covid-19 são já muitas as empresas que adoptaram regimes de teletrabalho, seguindo um das recomendações da Organização Mundial de Saúde, a do distanciamento social. Porém, muitos trabalhadores continuam a dirigir-se diariamente para o trabalho, recorrendo ao automóvel privado para se deslocarem. Desta forma, para muitos condutores continua a ser obrigatória a ida aos postos de combustível.

Estima-se que o novo coronavírus possa sobreviver até nove dias em superfícies de metal, pelo que reunimos algumas dicas que o vão ajudar a reduzir o perigo de contágio nestes espaços.

Faça pagamentos directos na bomba ou use o smartphone para pagar

A primeira coisa que deve fazer é escolher um posto de combustível que permita fazer o pagamento directo na bomba. Assim evita dirigir-se ao interior do espaço e interagir com o funcionário. Pagando na própria bomba, com recurso a cartão de multibanco, deve sempre fazê-lo com luvas ou com papel disponibilizado no local.

Caso o posto de combustível onde tenha ido abastecer não permita o pagamento na bomba e tiver que se dirigir ao interior do espaço para pagar, use aplicações de pagamento para o fazer, tais como Revolut ou MBway. Assim, evita tocar nas teclas do terminal multibanco, um local onde centenas de pessoas podem ter tocado entre desinfecções.

Se nenhum dos cenários acima for viável e for "obrigado" a usar o terminal multibanco para marcar o código, faça-o sempre com luvas ou com um lenço de papel.

Ande com lenços, luvas e gel desinfectante

Por norma, estes espaços estão equipados com luvas descartáveis e dispensadores de papel. Contudo, e porque mais vale prevenir, convém ter sempre no carro uma caixa de luvas descartáveis e um pacote de lenços de papel, para assim evitar tocar directamente na mangueira, na "pistola" e nas teclas do terminal de multibanco.

Deite as luvas e o papel fora sem tocar na parte exterior

Assim que tiver abastecido e feito o pagamento deve deitar fora as luvas e os lenços de papel. Mas lembre-se que nunca pode tocar na parte exterior. Tire as luvas lentamente e com o maior dos cuidados, virando-a do avesso. Só assim estará a reduzir ao máximo a possibilidade de contacto com qualquer partícula. A mesma coisa para os lenços de papel: nunca mude a forma de o agarrar nem o troque de mão. Enrole-o com cuidado até formar uma bola e deite-o fora.

Desinfecte as mãos e o carro

A somar a tudo isto, é fundamental que desinfecte de imediato as mãos com gel (ou outra solução) à base de álcool. Os mais cuidadosos também podem desinfectar o volante, a manete de mudanças e os botões/comandos da consola. Pode fazê-lo com um pano limpo e com uma solução líquida à base de álcool.

Nota: Reunimos várias dicas para manter o seu automóvel desinfectado, já que o habitáculo dos carros é um lugar muito sensível para a proliferação de bactérias. Pode ler tudo aqui!