Centro Comercial Colombo anuncia fecho opcional de lojas

Com vista à salvaguarda das questões de saúde pública decorrentes da propagação do novo Coronavírus (Covid-19), as lojas...





Este domingo, o Governo anunciou limitações no acesso a espaços comerciais como o Centro Comercial Colombo, estabelecendo um limite de uma pessoa por cada 25 metros quadrados.



O centro comercial em Lisboa diz ainda que continuará a colaborar com todas as autoridades para manter a atividade económica do país, respeitando todas as medidas de segurança.