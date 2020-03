Coronavírus. João Soares desafia Costa a trazer a Portugal técnicos chineses

class = "fb-post" data-href = "https://www.facebook.com/joao.soares.104/posts/10222457116355556" data-width = "500" data-show-text = "true" cite = "https://developers.facebook.com/joao.soares.104/posts/10222457116355556" class = "fb-xfbml-parse-ignore" > Caro António Costa um abraço amigo na hora difícil, e uma nota breve de reafirmação clara da minha confiança politica e... Publicado por href = "https://www.facebook.com/joao.soares.104" > João Soares em href = "https://developers.facebook.com/joao.soares.104/posts/10222457116355556" > Segunda-feira, 16 de março de 2020



João Soares enviou também um abraço ao primeiro-ministro, na "hora difícil", depois de ter sido confirmada a primeira morte em Portugal devido ao novo coronavírus. O antigo deputado afirma também que António Costa terá "condições ainda bem mais difíceis nos próximos tempos". João Soares enviou também um abraço ao primeiro-ministro, na "hora difícil", depois de ter sido confirmada a primeira morte em Portugal devido ao novo coronavírus. O antigo deputado afirma também que António Costa terá "condições ainda bem mais difíceis nos próximos tempos".

"Ainda são horas para atender a chamada lá em Macau e Pequim. Espero ler no Diário do Povo em português de amanhã que já partiu de Macau o 747 (ou equivalente chinês) com técnicos e equipamento para Portugal", escreveu no Facebook o antigo autarca de Lisboa.