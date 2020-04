Coronavírus: Chaves abre mercado para produtores agrícolas escoarem produção

A Câmara de Chaves vai abrir, a partir de terça-feira, um espaço no mercado municipal para os produtores agrícolas locais poderem vender os seus produtos diretamente à população.

O espaço, no mercado municipal de Chaves, no distrito de Vila Real, estará disponível de segunda a sexta-feira e entre as 09:00 e as 13:00, explicou a autarquia em nota de imprensa.

Quer o mercado municipal quer a feira semanal que se realiza na cidade às quartas-feiras estão suspensos desde 11 de março como medida de prevenção devido à pandemia covid-19.

O espaço dedicado aos produtores agrícolas do concelho permitirá aos flavienses comprarem diretamente a quem produz, acrescenta ainda a nota.

"Os mesmos produtores que todas as quartas-feiras, se encontravam nas suas bancas, no Mercado Local de Produtores, terão à disposição frutas, hortícolas e legumes sempre frescos", realça a autarquia.

A iniciativa da Câmara de Chaves pretende "aproximar os pequenos produtores e consumidores, contribuindo para o escoamento de produtos locais".

