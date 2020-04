O Centro de Rastreio Covid-19 em Vieira do Minho vai entrar em funcionamento na quinta-feira, sendo os testes gratuitos para portadores de prescrição médica e pessoas encaminhadas pela linha Saúde24, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, a câmara municipal, no distrito de Braga, indica que o local de atendimento será no Parque de Estacionamento da Santa Casa da Misericórdia de Vieira do Minho, junto à entrada principal do Centro de Saúde.

Os resultados, aponta o texto, "serão disponibilizados em 72 horas e enviados para o utente e para a Autoridade de Saúde Pública".

O Centro de Rastreio Covid-19 resulta da parceria entre os municípios que compõem o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Cávado II Gerês Cabreira que, salienta a autarquia, que vinha a solicitar esta medida "há várias semanas" à Administração Regional de Saúde do Norte.

No dia 07 de abril, a Câmara de Vieira do Minho tinha já anunciado que iria pagar os testes de despistagem à covid-19 nos lares do concelho, depois de ter "tentado de forma constante e sucessiva" junto das autoridades nacionais a realização dos mesmos, adquirindo "numa primeira fase" 100 testes.

No dia 03, o presidente da autarquia, António Cardoso, em declarações à Lusa, deixou críticas à forma como estavam a ser distribuídos os testes pelo Governo: "Temos pedido insistentemente que nos sejam enviados testes, as autarquias estão dispostas a suportar os custos, mas o que nos dizem é que os testes estão a ser desviados essencialmente para a zona de Lisboa", criticou o autarca.

O ACeS Gerês/Cabreira é composto pelos municípios de Amares, Póvoa de Lanhoso, Terras do Bouro, Viera do Minho e Vila Verde.

O novo centro de despistagem irá ter funcionar às quartas-feiras, entre as 15:00 e as 19:00, e às sextas-feiras, entre as 09:00 e as 13:00

Esta medida vem responder à situação de emergência provocada pela pandemia Covid-19 e vai permitir a realização de 50 testes por semana em Vieira do Minho

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos associados à covid-19, mais 32 do que na segunda-feira (+6%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Dos infetados, 1.227 estão internados, 218 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 347 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.