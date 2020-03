Coronavírus: Metro do Porto deixa de cobrar bilhetes esta quarta-feira

"Até indicação em contrário, o carregamento e a validação do Andante deixa de ser necessário e obrigatório", lê-se numa publicação deixada na rede social Facebook.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170.000 pessoas, das quais 6.850 morreram. Entre o número total de infetados, mais de 75.000 já recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se entretanto por mais de 140 países e territórios.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com quase 60.000 infetados e pelo menos 2.684 mortos. Os países mais afetados são: Itália, com 2.158 mortos em 27.980 casos; Espanha, com 309 vítimas mortais em 9.191 infetados; e França, com 127 falecimentos em 5.423 diagnósticos confirmados.

Portugal registou segunda-feira a primeira morte por Covid-19. Trata-se de um homem de 80 anos que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com várias patologias associadas.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 331 pessoas infetadas até hoje, sendo que, dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos

Do total de infetados em Portugal, três já recuperaram.