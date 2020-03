Não pode ir às compras? Há quem vá por si

Idosos, diabéticos e pessoas com doenças respiratórias fazem parte de um grupo de risco que deve tomar precauções redobradas para evitar ser contaminado com o novo coronavírus. Evitar sair de casa é uma das recomendações que devem ser respeitadas, mas para algumas pessoas isso implica não ter como fazer compras básicas. É a pensar nisso que estão a surgir várias formas de apoio a estas pessoas.

O "Quietinho em casa" é um exemplo disso. O serviço foi criado pela Junta de Freguesia do Lumiar, em Lisboa, e faz compras de supermercado e farmácia por quem está em isolamento. O Lumiar está a pedir a "familiares e amigos que tenham conhecimento de casos" de pessoas que tenham mais de 60 anos, sejam doentes crónicos ou utentes do atendimento social que sinalizem essas situações junto da freguesia, através do e-mail info@jf-lumiar.pt. O serviço foi criado esta terça-feira e funciona das 9h30 às 16h.

Quem vive em Campolide, em Lisboa, também tem um serviço para receber em casa compras de farmácia, supermercado e usufruir de outros serviços, como ajuda para passear o cão (caso se seja maior de 65 e/ou doente crónico). Há um número de telefone, que foi distribuído pelos moradores da freguesia, através do qual se pode pedir ajuda para as compras, quer o motivo seja "precaução ou quarentena, por infeção ou não". O serviço é acompanhado e validado pela PSP para evitar fraudes.

Ainda em Lisboa, Benfica está a monitorizar as populações mais fragilizadas e a oferecer ajuda a quem precisa. Duas vezes por semana, os idosos da freguesia receberão um telefonema da junta e uma visita domiciliária se isso se justificar. Além disso, a junta está a entregar em casa apoio alimentar a famílias carenciadas sinalizadas e a fazer a entrega e recolha da roupa dos utentes da lavandaria comunitária. Para maiores de 60, doentes crónicos e utentes de atendimento social foi criada uma rede de apoio a compras de primeira necessidade e medicamentos. Quem quiser pedir a ajuda ou sinalizar o caso de alguém que dela precise pode fazê-lo através do atendimentosocial@jf-benfica.pt.

A Junta de Freguesia das Meirinhas, em Pombal, tem também o serviço "nós vamos por si", para fazer compras para maiores de 60 anos, doentes crónicos e utentes dos serviços sociais. O serviço está disponível de segunda a sexta, das 9h às 17, através do 963 161 940. A junta vai aos correios, ao pão, ao supermercado, à farmácia e até aos restaurantes buscar comida para quem não pode sair de casa.

Quem vive fora destas zonas pode encontrar ajuda em sítios como a plataforma "SOS Vizinho", que funciona em sosvizinho.pt. A ideia é concentrar neste site voluntários que se disponibilizam a ir às compras e quem precisa desta ajuda. O projeto tem o "conhecimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e recolheu o apoio da CASES (Cooperativa António Sérgio para a Economia Social)", segundo se explica no site.

No Facebook nasceu a Helping Hand Portugal, que junta voluntários para entregar comida ou bens de primeira necessidade ou até passear o cão a quem não pode sair de casa por causa da pandemia. Além de idosos e doentes crónicos, este grupo quer ajudar profissionais de saúde e partilhar informações fidedignas num esforço de combate às notícias falsas que circulam sobre o novo coronavírus. Quem se quiser juntar a este esforço pode fazê-lo através do Discord.