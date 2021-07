Concorrência realizou buscas na SIBS em janeiro

A Autoridade da Concorrência (AdC) realizou buscas na SIBS, dona da rede multibanco, em janeiro, avança esta segunda-feira o jornal online Observador.







Madalena Cascais Tomé, presidente da SIBS

As diligências foram levadas a cabo por inspetores da AdC com mandado judicial, mas o jornal não adianta no âmbito de que investigação ocorreram as buscas, embora indique que tiveram por base "indícios fortes de práticas anti-concorrenciais".A ação dos inspetores decorreu no início do confinamento decretado em meados de janeiro, encontrando-se poucos funcionários da SIBS no edifício.O Observador, ressalvando não existir uma ligação direta, escreve que as buscas terão pesado na decisão da SIBS, liderada por Margarida Cascais Tomé (na foto), para não acorrer ao concurso para a gestão do IVAucher lançado pelo Governo e que viria a ser ganho pela Saltpay, dona do Pagaqui.