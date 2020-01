A SIBS, operadora da rede multibanco, confirmou ter identificado uma onda de cartões de crédito clonados em operações feitas online. Esta terça-feira atinha avançado que cerca de 20 mil cartões podiam ter sido clonados ou alvo de phishing em vários bancos nacionais SIBS explica àque detetou esta "tentativa criminosa" e que avisou os bancos em questão para que lançassem o alerta para os seus clientes.A operadora referiu ainda que lançou uma operação para implantar medidas de mitigação e minimizar o impacto das pessoas envolvidas no caso.Fonte oficial da SIBS explica ainda que um cartão comprometido pode não ter sido utilizado para comerter fraude. "Imaginemos que de facto utilizou um dos sites que foi alvo deste ataque. Mesmo que o seu cartão possa ter sido clonado não quer dizer que tenha sido utilizado", explica, adiantando que o melhor a fazer nestes casos é mesmo precaver. "É importante que todos os clientes que utilizam cartões de crédito em compras online tenham o sistema de autentificação forte ativado, ou que só usem sites seguros ou que, no limite, recorram apenas a cartões visuais, como o MBNet", aplicação da MBWay, produzida pela SIBS.A SIBS explica ainda que não pode divulgar publicamente, por questões de sigilo, quais foram os bancos alvos deste ataque, mas que a PSP foi notificada sobre o caso.sabe que vários clientes do BPI foram afetados, dado confirmado por fonte oficial do banco: "A informação que temos é de que, no nosso caso, chega a um número reduzido de cartões e tomámos as medidas necessárias para a segurança dos clientes. ". Já a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Novo Banco não tiveram conhecimento de qualquer cliente ter sido afetado por este esquema. De acordo com fonte ligada a um banco, suspeita-se que, no sistema financeiro português, cerca de 20 mil cartões tenham sido clonados ou alvo de phishing.Foi também apurado pelaque o Millennium BCP não tem conhecimento de que os seus clientes tenham sido afetados por este esquema." À, fonte oficial do Santander confirmou a existência de alguns casos, referindo ainda que" foram tomadas as medidas de segurança necessárias para mitigar os riscos".A clonagem de cartões acontece quando toda a informação sobre um determinado cartão (o seu PIN – Personal Identification Number – e respetivo número) é copiada por via da sua banda magnética através de um mecanismo, conhecido por skimmer, que se insere nas ranhuras das caixas Multibanco ou até em terminais de pagamento automáticos. Os bancos pedem aos seus clientes que liguem imediatamente a cancelar o cartão quando se apercebem de que este terá sido clonado.