Concentrações e marcha marcadas para Almada, Setúbal e Barreiro em defesa do SNS

As comissões de utentes, em conjunto com a União de Sindicatos de Setúbal/CGTP IN, marcaram para sábado, à mesma hora, duas concentrações e uma marcha em Almada, Setúbal e Barreiro, em defesa do Serviço Nacional de Saúde.



Protestos em Almada, Setúbal e Barreiro defendem o Serviço Nacional de Saúde Alexandre Azevedo/Sábado

"Não podemos permitir o encerramento de urgências e valências nos Hospitais da Península. É urgente contratar mais trabalhadores, investir e valorizar o Serviço Nacional de Saúde", referem as estruturas num apelo à participação das populações nas iniciativas marcadas para as 10h00 de sábado.

Na cidade de Setúbal, a concentração está prevista para junto ao Hospital de S. Bernardo. Já em Almada, a concentração está marcada para a Praça Urbano Tavares Rodrigues, no Feijó, e tem como protesto a exigência da construção imediata do Centro de Saúde do Feijó.

Segundo a Comissão de Utentes da Saúde do Concelho de Almada (CUSCA), o Centro de Saúde de Santo António, no Laranjeiro, serve desde 2013 dois territórios (Laranjeiro e Feijó), com instalações que não permitem prestar um serviço de qualidade, "na medida em que são manifestamente insuficientes para responder ao número de utentes das duas freguesias".

Em comunicado, a comissão de utentes explica que quando a Unidade do Laranjeiro foi construída, foi com o compromisso de no Feijó também ser edificado um Centro de Saúde, tendo a Câmara Municipal de Almada cedido um terreno localizado na Praça Urbano Tavares Rodrigues.

Em 2019 foi constituída uma plataforma "Pela construção do Centro de Saúde no Feijó", acompanhada de uma petição, apresentada em reunião plenária da Assembleia da República (AR) em 18 de junho de 2020 e, no dia 03 de dezembro de 2021, o parlamento publicou em Diário da República uma resolução que recomenda ao Governo a sua construção em tempo útil.

A construção do Centro de Saúde do Feijó foi inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência em 2023 e, ao abrigo da descentralização de competências da Saúde, assumidas pelo Município em outubro de 2023, a Câmara de Almada publicou o concurso público no Diário da República de 27 de novembro de 2024.

"Porém, apesar destas ações, o terreno continua vazio, os prazos há muito se esgotaram!", refere a comissão de utentes, adiantando que "é urgente que, quer o Governo, quer a Câmara Municipal de Almada, adotem, com caráter de urgência, as medidas que lhes competem para que o Centro de Saúde do Feijó seja uma realidade fora do papel e de campanhas políticas".

No Barreiro, à mesma hora, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro tem marcada uma concentração em conjunto com as comissões de utentes do Arco Ribeirinho, junto ao Centro de Saúde da Baixa da Banheira, seguindo depois em desfile até ao Hospital do Barreiro.

Em causa, segundo as comissões de utentes, "estão os constantes encerramentos, de modo intermitente, de algumas especialidades e serviços de urgência hospitalar".

Os utentes contestam também a concentração dos serviços de urgência de obstetrícia no Hospital Garcia de Orta, por considerarem que deixam de fora a assistência atempada às mulheres grávidas dos concelhos de Sesimbra, Setúbal, Palmela, Moita, Barreiro, Montijo e Alcochete.

As estruturas referem ainda que há falta de médicos de família na região e acusam o Governo de, em sede de Orçamento do Estado, investir mais dinheiro na saúde privada e menos na saúde pública.