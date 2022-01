Como se prepararam os candidatos para os debates?

Há quem tenha levado frases feitas, quem tenha equipas a recolher dados e a imprimir fotocópias, quem se preocupe com o que leva vestido e quem faça simulações.

António Costa tinha uma “gravata da sorte”, Rui Rio não fazia uma preparação especial, Francisco Rodrigues dos Santos decidiu pôr de lado a gravata, João Cotrim Figueiredo tinha uma equipa a preparar dados e soundbites, Rui Tavares levava fichas do tamanho de cartas de jogar e Inês Sousa Real treinava a fazer simulações com a sua equipa. Os bastidores dos debates televisivos que – no total – colaram 20,2 milhões de espetadores aos ecrãs revelam técnicas, truques e até os estilos pessoais dos líderes partidários na hora de conquistar o voto dos eleitores.



António, o supersticioso

Quem está na equipa mais próxima de António Costa garante que o secretário-geral do PS já não precisa de grande preparação para ir a debates. Vale-lhe o músculo ganho nos debates parlamentares – que, graças a um acordo com Rio, deixaram de ser quinzenais – e o conhecimento dos dossiês da governação. “Sendo primeiro-ministro, está obviamente sempre bem preparado”, garante um elemento da campanha socialista.