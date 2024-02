Não ajudam a decidir em quem votar (ou ajudam poucas pessoas a decidir), mas levam as pessoas às urnas. Muitos procuram entretenimento, e uma minoria vê-os como um tira-teimas entre dois partidos.

Terminam esta sexta-feira os debates que antecedem as legislativas de 10 de março. Ao fim de mais de 18 horas de discussão, qual o efeito real das discussões na decisão de voto? A ciência mostra que os debates não ajudam a decidir votos - as pessoas já vão com o voto decidido -, mas que leva os eleitores às urnas. Além de ser um programa "divertido" para dezenas de milhares de espetadores.