Vitorino Silva, do RIR: 'O nosso 'escritório' é a rua'

O objetivo do partido RIR (Reagir, Incluir e Reciclar) para as eleições legislativas de 2022 passa pela eleição de um deputado e pelo combate à abstenção. Questionado sobre com que partido se coligaria para uma eventual solução governativa, o partido liderado por Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, sublinha: "Neste momento estamos coligados com os portugueses, com as suas preocupações sobre o futuro do país e não com jogos políticos." A redução das portagens e do Imposto sobre Produtos Petrolíferos em 10% são as duas medidas que distinguem o programa do RIR dos outros partidos, porque "a redução destes custos é basilar para o país".



O Partido R.I.R propõe: baixar em 10% as portagens e baixar em 10% o Imposto sobre os produtos petrolíferos. A redução destes custos é basilar para o país. Temos vindo a assistir a uma grande subida dos preços dos produtos, quer alimentares quer de outros bens, como consequência do aumento dos custos de transportes. Sem estas medidas os portugueses vão empobrecer a cada dia.Qualquer um dos nossos 22 candidatos aos Círculos Eleitorais faria a diferença porque todos têm determinadas valências. São um conjunto de pessoas empenhadas que representam aquilo que o Partido R.I.R defende: levar a voz do cidadão comum ao parlamento, com todos os seus problemas, dificuldades e experiências de vida.