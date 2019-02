Foram apreendidos 1.934 telemóveis nas prisões portuguesas. Os números de apreensões decresceram, mas responsáveis dizem que há cada vez mais aparelhos nas cadeias.

O número de telemóveis, drogas e armas brancas apreendidas nas cadeias portuguesas diminuiu em 2018. No entanto, foram confiscados quase 2.000 telemóveis.



No total, os serviços prisionais apreenderam 1.934 telemóveis em 2018, o que dá uma média superior a cinco por dia, segundo a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Foram ainda apreendidos 10 quilos de haxixe e 54 armas brancas artesanais, revela o jornal Público.



Com a redução destes valores não quer dizer que haja menos objetos proibidos. Há é "menos guardas e menos buscas devido às alterações dos horários de trabalho", revela o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).



No que diz respeito aos telemóveis, cujas apreensões vinham a subir todos os anos desde 2011, o número dos confiscados, em 2018, foi dos mais baixos dos últimos três anos. Em 2016 e 2017 tinham sido, respectivamente, 2094 e 2228. No ano passado o número caiu para 1934.



Como foi percetível através das imagens captadas por telemóveis no interior cadeia de Paços de Ferreira, no dia 9 deste mês, durante a festa de aniversário de um dos reclusos, são dezenas os objetos ilícitos a entrarem dentro das cadeias nacionais. Nesse mesmo estabelecimento, a semana passada, foram apreendidos 79 telemóveis aos reclusos, bem como vários tipos de droga e um alambique.