Motim em prisão do Porto leva guardas a disparar balas de borracha

Cerca de 400 reclusos, das alas A e B da prisão de Custóias, no Porto, amotinaram-se à hora de almoço desta quarta-feira. Ao que o Correio da Manhã apurou, os reclusos recusaram-se a ir para o refeitório e começaram a causar distúrbios



Os cerca de 30 guardas prisionais presentes recorreram a equipamento anti-motim e fizeram disparos com balas de borracha.



Os guardas prisionais iniciaram às 0h00 de sábado uma greve nacional, que se prolongou até terça-feira, em protesto contra o novo horário de trabalho e o atraso no descongelamento dos escalões, entre outras reivindicações.



Esta terça-feira, no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), ários detidos da Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) atearam fogo a caixotes e contentores do lixo em protesto, depois do EPL ter anunciado - a cerca de 45 minutos do fecho da prisão - que não haveria visitas na manhã desta quarta-feira por estar marcado um plenário de guardas prisionais convocado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.