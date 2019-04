Durante todo o dia de quarta-feira, 44 voos tiveram que reabastecer nos aeroportos espanhóis, de acordo com o gestor aeroportuário.



A greve dos motoristas de matérias perigosas começou às 00h00 de segunda-feira e foi convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.



A Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias e o SNMMP comprometem-se, no protocolo assinado hoje, a concluir até dia 31 de dezembro um processo de negociação coletiva. A primeira reunião vai decorrer no dia 29.



Este processo visa, de acordo com o documento distribuído aos jornalistas hoje em conferência de imprensa, em Lisboa, "promover e dignificar a atividade de motorista de materiais perigosos" e será acompanhado pelo Governo.



A negociação coletiva deverá assentar nos seguintes princípios de valorização: individualização da atividade no âmbito da tabela salarial, subsídio de risco, formação especial, seguros de vida específicos e exames médicos específicos.



O anúncio do fim da greve foi feito pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

Sete aviões com partida de Portugal foram obrigados hoje a reabastecer nos aeroportos espanhóis de Sevilha, Madrid e Bilbau devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, que começou segunda-feira e hoje foi cancelada.Fontes do operador aeroportuário espanhol (AENA) indicaram à agência de notícias EFE que durante a manhã de hoje quatro voos tiveram que fazer uma escala no aeroporto de Sevilha para reabastecer, dois outros no aeroporto de Madrid e um em Bilbau.