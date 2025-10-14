Sábado – Pense por si

Portugal

PGR nega divergências com procuradores do caso Spinumviva

Lusa 10:48
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

"Estamos determinados em acabar essa averiguação preventiva", disse Amadeu Guerra.

O procurador-geral da República esclareceu hoje que não existem divergências com os magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) no caso Spinumviva, que envolve o primeiro-ministro, e adiantou que a análise de documentos continua.

PGR nega divergências no caso Spinumviva. Análise de documentos continua em Lisboa
PGR nega divergências no caso Spinumviva. Análise de documentos continua em Lisboa Bruno Colaço/Medialivre

"Não há qualquer diferendo entre nós e, portanto, estamos determinados em acabar essa averiguação preventiva", disse Amadeu Guerra à saída da conferência "Cibercrime em Foco - Tendências e Prevenção na Era Digital", que decorre hoje na sede da Polícia Judiciária, em Lisboa.

Neste momento, acrescentou o procurador-geral da República, os magistrados responsáveis pela averiguação preventiva estão "a analisar a documentação que existe", garantindo que querem terminar este trabalho "o mais rapidamente possível".

O diretor do DCIAP, Rui Cardoso, acrescentou ainda, também à saída da conferência, que " tem havido uma comunicação constante entre os magistrados que têm o processo", apontando "sintonia total" no trabalho que tem sido feito.

"Estamos nesta altura a analisar documentação entretanto recebida de diversas entidades", acrescentou.

Estas declarações - quer do procurador-geral, quer do diretor do DCIAP - surgem na sequência da notícia dada na semana passada pela CNN/TVI de que os procuradores responsáveis pela averiguação preventiva sobre a Spinumviva consideram que deve ser aberto um inquérito-crime ao primeiro-ministro, que será decidido pelo procurador-geral da República.

Entretanto, a PGR esclareceu que a averiguação preventiva relacionada com a empresa Spinumviva está em curso e o Ministério Público aguarda ainda documentação, pelo que a averiguação continua.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

PGR nega divergências com procuradores do caso Spinumviva