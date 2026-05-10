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Portugal

Colisão entre três automóveis faz um morto e corta EN8 em Botica, Loures

Lusa 12:38
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Acidente aconteceu ao final da manhã.

A EN8 (Estrada Nacional) encontra-se cortada na localidade de Botica, Loures, devido a uma colisão entre três veículos ligeiros que provocaram um morto e dois ligeiros.

INEM está no local
INEM está no local Pedro Brutt Pacheco

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, o alerta para o acidente, na Rua dos Combatentes do Ultramar, foi dado pelas 11:03, encontrando-se cortada a EN8 na zona de Botica, no concelho de Loures, distrito de Lisboa.

Segundo a fonte, o acidente envolveu três veículos ligeiros de passageiros e a colisão provocou um ferido grave e dois ligeiros.

No local encontram-se 15 operacionais, apoiados por 15 veículos, entre bombeiros, PSP e INEM.

(Notícia atualizada às 13h09)

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