Colégio 'O Mestre Cuco' lamenta morte de Sofia e garante que vai colaborar com as autoridades

Colégio responsável pela morte da bebé de 18 meses refere que está a acompanhar a situação "com a máxima seriedade e sentido de responsabilidade".

O colégio 'O Mestre Cuco' manifestou, esta sexta-feira, "profunda consternação e imensa dor" pela morte de Sofia, a bebé de 18 meses que, enquanto estava à guarda da instituição, morreu após ter ficado esquecida durante sete horas numa viatura da creche. Garantiu ainda que está a colaborar com as autoridades para que todos os factos sejam apurados.



Colégio 'O Mestre Cuco' Direitos Reservados

Em comunicado, a direção da escola apresentou "as mais sentidas condolências" aos pais e restantes familiares da menina e sublinhou que "não existem palavras capazes de traduzir a dimensão da sua irreparável perda".

O colégio refere que está a acompanhar a situação "com a máxima seriedade e sentido de responsabilidade", colaborando com as entidades competentes no esclarecimento das circunstâncias em que a criança morreu.

A instituição adianta que a diretora, que estava de férias, foi informada do ocorrido e regressou de imediato a Almada para acompanhar pessoalmente a situação.

A prioridade da direção passa agora por prestar apoio à família da criança, às restantes crianças, respetivas famílias e aos profissionais da comunidade educativa, segundo o comunicado.

O colégio 'O Mestre Cuco' apelou ainda ao respeito pela privacidade da família e de todos os envolvidos, pedindo serenidade e contenção na divulgação de informações enquanto decorrem as diligências para apurar as circunstâncias da ocorrência. A nota termina reiterando que o pensamento da instituição está "inteiramente com a família e com todos aqueles que sofrem esta perda irreparável".