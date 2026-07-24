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Bebé esquecida no carro: Pais podem sentir “stress agudo, choque e raiva”. Apoio psicológico é “fundamental”

Marta Rodrigues 15:43
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A mulher que deixou a menina de 18 meses no veículo, em Almada, pode vir a ser acusada de homicídio por negligência, segundo advogado. O possível esquecimento pode ter sido consequência de “privação de sono, exaustão emocional, fadiga”, entre outros fatores, diz psicóloga.

Uma bebé de 18 meses no interior de um carro, em Almada, enquanto estava a cargo de um colégio. A mãe da menina entregou-a a uma educadora de infância pelas 8:00 desta quinta-feira e a funcionária ter-se-á esquecido da criança no banco de trás do veículo. Terá lá ficado cerca de sete horas. O advogado Carlos Melo Alves aponta que se deverá tratar de um caso de homicídio por negligência. A psicóloga Cátia Mendes Serra sublinha que a família poderá sofrer de “luto prolongado”, pelo que vai precisar de apoio psicológico profissional.  

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