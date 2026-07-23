PJ investiga morte de menina esquecida no interior de viatura em Almada

O colégio só deu pela falta da menina quando a mãe a foi buscar.
A Polícia Judiciária (PJ) já está a investigar a morte de uma menina de 1 ano e meio que terá ficado esquecida no interior de uma viatura, em Almada, no distrito de Setúbal, confirmou à Lusa fonte oficial daquela polícia.
Polícia Judiciária está a investigar o casoDuarte Roriz
Segundo a mesma fonte, inspetores e elementos da polícia científica mobilizados para o local já iniciaram as diligências para apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte da criança.
A menina, de 18 meses, terá sido recolhida logo de manhã, cerca das 8:00, por uma viatura que a deveria ter transportado para o polo do colégio que frequentava, na zona do Pragal, mas acabou por ficar esquecida no interior da referida viatura, entretanto estacionada junto a outro polo do colégio, na avenida do Cristo Rei.
Segundo revelou à Lusa fonte da PSP, o colégio só deu pela falta da menina quando a mãe a foi buscar, pouco antes das 16:00.
Ainda segundo a PSP, depois de ter sido dado o alerta, funcionárias do outro polo do colégio deslocaram-se de imediato para a viatura entretanto estacionada na avenida do Cristo Rei e retiraram a criança, que já se encontrava inanimada.
Para o local foram mobilizados elementos da PSP, Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
De acordo com o INEM, as equipas de socorro ainda procederam a manobras de reanimação, mas o óbito da menina, que terá permanecido no interior da viatura, acabou por ser declarado no local.