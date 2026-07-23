Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

PJ investiga morte de menina esquecida no interior de viatura em Almada

Lusa 22:19
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de julho
As mais lidas

O colégio só deu pela falta da menina quando a mãe a foi buscar.

A Polícia Judiciária (PJ) já está a investigar a morte de uma menina de 1 ano e meio que terá ficado esquecida no interior de uma viatura, em Almada, no distrito de Setúbal, confirmou à Lusa fonte oficial daquela polícia.

Polícia Judiciária está a investigar o caso
Polícia Judiciária está a investigar o caso Duarte Roriz

Segundo a mesma fonte, inspetores e elementos da polícia científica mobilizados para o local já iniciaram as diligências para apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte da criança.

A menina, de 18 meses, terá sido recolhida logo de manhã, cerca das 8:00, por uma viatura que a deveria ter transportado para o polo do colégio que frequentava, na zona do Pragal, mas acabou por ficar esquecida no interior da referida viatura, entretanto estacionada junto a outro polo do colégio, na avenida do Cristo Rei.

Segundo revelou à Lusa fonte da PSP, o colégio só deu pela falta da menina quando a mãe a foi buscar, pouco antes das 16:00.

Ainda segundo a PSP, depois de ter sido dado o alerta, funcionárias do outro polo do colégio deslocaram-se de imediato para a viatura entretanto estacionada na avenida do Cristo Rei e retiraram a criança, que já se encontrava inanimada.

Para o local foram mobilizados elementos da PSP, Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com o INEM, as equipas de socorro ainda procederam a manobras de reanimação, mas o óbito da menina, que terá permanecido no interior da viatura, acabou por ser declarado no local.

Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

PJ investiga morte de menina esquecida no interior de viatura em Almada