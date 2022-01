CNE já não apoia EU VOTO!, mas a página continua a acompanhar as eleições

Nos finais de 2020, a Comissão Nacional de Eleições lançou um concurso para apoiar projetos que apelassem à participação cívica nas eleições presidenciais de janeiro de 2021. Um dos apoiados foi o "EU VOTO!", projeto que voltou ao ativo recentemente no Instagram, tendo causado alguma indignação pelo conteúdo produzido. Neste momento a plataforma não tem o apoio financeiro da CNE.



A CNE disse à SÁBADO que o projeto fundado por Vasco Galhardo Simões tinha de facto recebido um apoio no âmbito das eleições presidenciais de janeiro de 2021 (que culminaram com a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa) no valor de 17.450 euros, mas que tinha sido a única contribuição para o projeto, tendo a parceria terminado oficialmente em janeiro desse ano, tendo havido um segundo concurso público em que a plataforma recebeu apoio, desta feita para as autárquicas. Vasco Galhardo Simões, o responsável pelas duas propostas, refuta estes valores da CNE. À SÁBADO garante que recebeu 8.725 euros pelo projeto apresentado para as eleições presidenciais e para as autárquicas terá recebido 13.798,94 euros, tendo devolvido 527,34 euros à CNE no final do projeto.



Até recentemente, quando se visitava a página Facebook do "EU VOTO!", lia-se no mesmo "Apoio: Comissão Nacional de Eleições". A CNE esclarece que não sabe porque ainda se mantém lá essa informação, visto que o apoio já cessou. O tema foi levado a reunião para ser debatido na semana passada, depois das questões da SÁBADO sobre o tema. Depois de questionado pela SÁBADO sobre a manutenção deste apoio, o responsável pela página apagou essa informação, visto que o apoio já não se mantém para estas eleições legislativas.