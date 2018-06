As candidaturas abrem na segunda-feira dia 2 de Julho e vão prolongar-se até dia 22 de Julho.

A Câmara Municipal de Lisboa vai abrir na segunda-feira um novo concurso para 36 habituações municipais no âmbito do Programa da Renda Convencionada, com rendas entre os 124 e os 373 euros, foi hoje anunciado.



As habitações que englobam a 18.ª bolsa de fogos disponibilizada ao abrigo deste programa "variam entre T0 e T3", de acordo com a informação enviada à agência Lusa.



"A nova bolsa de arrendamento acessível inclui casas espalhadas por várias freguesias da cidade, nomeadamente Areeiro, Beato, Benfica, Lumiar, Marvila, Olivais, Santa Clara e Santa Maria Maior", refere a Câmara de Lisboa.



A autarquia aponta que "este concurso acontece no seguimento de mais uma fase de obras de reabilitação nos imóveis, já terminadas ou em curso", e "tal como nas anteriores edições, estas casas poderão ser visitadas por todos os interessados".



As candidaturas, que abrem na segunda-feira, vão prolongar-se até dia 22 de Julho.



A Câmara de Lisboa refere ainda que todas as informações podem ser obtidas através do site, mas para esclarecimentos adicionais "os candidatos têm à sua disposição o número de telefone 217989696", ou o e-mail rendaconvencionada@cm-lisboa.pt.



"O Programa Renda Convencionada, vertente totalmente pública de habitação a preços acessíveis, já afetou mais de 300 habitações e foi essencial para a identificação da carência e falha de mercado na faixa populacional de rendimentos intermédios", salienta o município.



A 17.ª edição do Programa de Renda Convencionada foi lançada em Abril, e decorreu até 1 de Junho, com valores de rendas entre 152 e 273 euros para 10 casas com tipologias entre T0 e T4.