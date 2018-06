Um jardineiro da Câmara Municipal de Caminha morreu de cancro no dia 28 de Junho, uma semana depois de uma junta médica ter decidido que estava apto para trabalhar. O caso de José Godinho, de 56 anos, arrastava-se há vários anos.Godinho estava de baixa médica prolongada desde 2012, quando lhe foi diagnosticado um cancro linfático, conta o Jornal de Notícias. Foi presente a várias juntas médicas pela ADSE (o subsistema de saúde dos funcionários públicos).Em 2016, o seu processo transitou para a Caixa de Aposentações e Godinho foi chamado a junta médica de novo, em Abril de 2018. A junta realizou-se a 8 de Junho e decidiu que ele não se podia reformar. "A junta médica (…) não considerou o subscritor em referência absoluta e permanentemente incapaz para o exercício das suas funções, pelo que o pedido de aposentação por incapacidade foi indeferido", lê-se na decisão.José Godinho faleceu no IPO do Porto, onde estava internado há 15 dias. Confrontado pelo jornal, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante que "está a analisar o caso".