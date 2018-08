A polémica estalou no passado fim-de-semana depois de duas fotografias com um leão e um elefante do circo Cardinali circularem nas redes sociais: nas imagens, o primeiro animal aparenta estar doente, com algum tipo de infecção na vista, o que motivou uma petição no site change.org criada com o intuito de impedir que o circo usasse animais selvagens e/ou bani-lo de actuar no concelho de Mafra. Até ao momento, a petição concebida por Bree Brooks, uma artista norte-americana e activista de direitos animais estabelecida na Ericeira, conta com mais de dez mil signatários.

As imagens foram capturadas na Ericeira, concelho de Mafra, no passado domingo. O circo está de momento em digressão pelo país, estando na vila até dia 12 de Agosto.

Em declarações à SÁBADO, o circo Victor Hugo Cardinali confirmou que a fotografia publicada nas redes sociais foi captada no recinto montado na Ericeira. "O leão em questão está com uma conjuntivite. Pode acontecer como acontece aos humanos. Não se trata de um leão comum, mas sim de um leão branco e tem características especiais", explicaram. "Os veterinários estão atentos e sabem melhor que ninguém como o tratar", acrescentando que o animal cresceu no circo e que é dócil.

Relativamente ao facto de as fotografias terem sido tiradas junto às jaulas dos animais selvagens, o circo Cardinali acusou a autora das fotografias de ter invadido um terreno privado, tendo ultrapassado "as grades do recinto sem infelizmente ser notada". "Se tivesse pedido a algum funcionário para ver os animais, ser-lhe-ia explicada a situação e provavelmente, agindo de boa-fé perceberia que não se trata de um animal mal tratado ou negligenciado mas de uma contingência própria destes animais, e até de humanos, e não realizaria acusações com desconhecimento de causa", arguiram.

"O intuito desta fotografia descontextualizada é mais uma vez difamar o nosso trabalho recorrendo sempre a manobras de baixo nível para suprir a falta de argumentos", resumiu o circo, acusando ainda "algumas associações" de quererem difamar a companhia de espectáculos para "cumprir agendas". "Quem conhece bem o nosso trabalho sabe que o bem-estar animal é a nossa maior prioridade, e que nunca iríamos ter um animal em sofrimento. Os nossos veterinários são peritos em fauna selvagem e confiamos 100% no trabalho deles."

Sobre as altas temperaturas que afectaram o país na última semana, o circo Cardinali garantiu terem redobrado "sempre os esforços para garantir o melhor bem-estar aos animais. Nestes últimos dias de calor elevado estamos regularmente a refrescar todos os animais e temos também especial atenção à dieta de cada um", afirmaram.

Num comunicado publicado na sua conta oficial de Facebook, o circo afirma ter contactado a autora da fotografia e que esta visitou as instalações do mesmo na Ericeira, onde pôde alegadamente "comprovar as boas condições dos mesmos [espaços onde estão os animais]". O circo da família Cardinali garante ainda que Bree Brooks "admitiu que errou e que se precipitou em fazer tais ataques". "Se da primeira vez tivesse agido com este civismo, certamente não estaríamos sequer a emitir este comunicado", argumentaram. "Se a mesma estivesse a agir de boa-fé, ia lhe ser explicada a situação do Leão. Certamente iria perceber que não se trata de um animal mal tratado ou negligenciado mas de uma contingência própria destes animais, e até de humanos, e não iria realizar acusações com desconhecimento de causa."

Segundo o Cardinali, o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR já fez uma visita ao local e "veio comprovar que todos os animais estão em perfeito estado, e que o leão está a ser tratado perfeitamente".

A SÁBADO tem tentado entrar em contacto com a autora das fotografias sem sucesso.