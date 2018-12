A entrada para a grande tenda branca e azul do Circo Chen, instalada no Parque da Bela Vista, em Lisboa, faz-se passando um pórtico dourado, decorado com colunas que sustentam as efígies de tigres. Mas há três anos que os sete grandes felinos de Miguel Chen não pisam a arena na capital. "Em Lisboa, não se pode trabalhar nem com um periquito", diz ào director do circo.Até este ano, os felinos e os outros animais - Miguel Chen teve hipopótamos, girafas, rinocerontes, zebras, dromedários, lamas e vacas-watusi - eram exibidos no espectáculo em outras localidades do País, onde ainda não havia restrições das autarquias. Mas aos 78 anos, Miguel Chen, decidiu fixar-se em Lisboa e vendeu os animais. "O hipopótamo foi para um circo em França, o rinoceronte para a Alemanha e as girafas para Espanha. Os dromedários foram para o Badoca Park." Mais difícil foi arranjar nova morada para os tigres.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 20 de Dezembro de 2018.