Uma activista de direitos animais tirou duas fotografias a animais do circo Victor Hugo Cardinali, presentemente instalado na Ericeira, no concelho de Mafra. Nas imagens, datadas de 5 de Agosto, é possível ver um leão e outro felino de grande porte deitado atrás dele na jaula onde ambos se encontram. A segunda fotografia apresenta dois elefantes com o que aparentam ser correntes presas às patas, debaixo de uma tenda larga.

Na fotografia dos leões, o animal que se encontra no centro da imagem mostra o que poderá ser uma inflamação ou infecção na vista. Alguns utilizadores do Facebook defenderam que os olhos do animal estão avermelhados por ser velho.

Não é possível ver nas imagens as dimensões da jaula onde estão os leões ou da tenda onde se encontram os paquidermes.

Bree Brooks, uma artista norte-americana actualmente na Ericeira e autora das fotos, denunciou o alegado caso na sua conta de Facebook e no seu site oficial, tendo criado também uma petição intitulada "Vamos impedir que o circo Victor Hugo Cardinali explore animais selvagens" no site change.org, onde conta a sua versão dos factos.



"Recentemente descobri que Portugal ainda permite que circos façam performances com animais selvagens", escreveu Brooks no texto da petição. "A maioria das pessoas no mundo estão a começar a perceber a crueldade que estes espectáculos envolvem e a encerrar este tipo de atracções. O circo Victor Hugo Cardinali está instalado na Ericeira agora", começou por explicar a artista. "Tirei algumas fotografias dos animais. O que eu vi foi chocante: os leões estavam claramente doentes e em jaulas pequenas quando estão 36 graus cá fora. Os elefantes estão numa tenda, com as pernas presas com correntes e remelas nos olhos", descreveu.





A petição tem como objectivo impedir que o circo faça espectáculos na vila, recorrendo a uma proibição da Câmara Municipal de Mafra e, se possível, encerrar as suas actividades. "Podes ter um circo sem usar animais selvagens", concluiu. A petição conta até ao momento com 4.567 assinaturas e tem o objectivo de chegar às 5 mil.

De acordo com o site do Parlamento nacional, a petição com este número de assinantes pode ser publicada no Diário da Assembleia da República e os "os peticionários são ouvidos em audição na comissão" – só são necessários 1000 cidadãos para isto acontecer. Como a petição já ultrapassou as 4 mil subscrições, já pode também ser apreciada em Plenário na Assembleia.

Num comentário feito por Brooks na sua publicação, esta revela que "muitas pessoas já contactaram a polícia". "Eles não podem fazer nada sem uma ordem do tribunal", explica. "O que podemos fazer é telefonar a organizações de direitos animais e contactar também a Câmara de Mafra para garantir que os seus espectáculos são banidos da Ericeira".

A SÁBADO tentou contactar a autora das fotografias, não obtendo resposta por parte da mesma até à hora da publicação deste artigo.

O possível caso já chegou a páginas de Facebook de organizações de direitos animais. A Animal refere que seguiu o protocolo usual, encaminhando as "situação às autoridades policiais locais (no caso, Posto Territorial da GNR da Ericeira e Destacamento Territorial da GNR de Mafra) e autoridades veterinárias locais e regionais (MVM CM de Mafra e Divisão de Alimentação e Veterinária do Oeste), que são autoridades com competência para verificar e agir, de acordo com o estabelecido pela legislação vigente". A entidade relembra ainda que "é fundamental que quem testemunha as situações as reporte directamente às autoridades policiais e veterinárias".

"Em meses normais recebemos e encaminhamos uma média de 300 a 350 reclamações por mês, sendo que há meses piores do que outros", revela a Animal.

Também a página da mesma rede social Unidos Contra as Touradas partilhou a publicação das fotografias, defendendo que "o lugar de animais não é nos circos".

A SÁBADO entrou em contacto com o circo Victor Hugo Cardinali para recolher declarações sobre a situação, mas não obteve resposta até à hora da publicação do artigo. Por conversa telefónica, uma representante confirmou à SÁBADO que a direcção do circo já tinha conhecimento do assunto e que a imagem foi captada no mesmo.

Os circos não podem comprar algumas espécies de animais selvagens em Portugal

No nosso país, a portaria 1226/2009, publicada no dia 12 de Outubro de 2009, proíbe a detenção de "todas as espécies de primatas, de ursos, de felinos (excepto o gato), otárias, focas, hipopótamos, pinguins, crocodilos" e elefantes, e a venda dos mesmos, com excepção de parques zoológicos, centros de recuperação de espécies apreendidas e empresas de produção animal. Os circos não fazem parte desta lista de excepções, estando proibidos de comprar ou vender estes animais. "[não é] Permitida a aquisição de novos exemplares nem a reprodução daqueles que possuam no momento do registo", lê-se no documento.

O diploma permite apenas a permanência de espécimes já detidos pelas entidades antes da publicação e entrada em vigor da lei. Estes têm de ser registados no Instituto da Conservação da natureza e Biodiversidade (ICNB) no prazo de 90 dias.

Em 2013, a Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu nove leões do circo Victor Hugo Cardinali por estes não terem registo ao abrigo da convenção sobre comércio internacional de animais selvagens, embora estes animais não tenham sido retirados ao circo. Os leões "ficaram confiados ao dono do circo, que é fiel depositário dos mesmos", declarou na altura fonte do Instituto de Conservação da Natureza e das Floresta (ICNF).