A Guarda Nacional Republicana publicou esta segunda-feira um aviso que causou alguma indignação. "Se o cinto te incomoda, experimenta a cadeira de rodas" é o mais recente conselho da força de segurança para a prevenção rodoviária.

A imagem suscitou algumas críticas de utilizadores do Facebook, que indicaram que haveria pessoas com deficiências motoras e que utilizam cadeiras de rodas devido a situações que nada têm a ver com a sinistralidade na estrada, ou que apesar da deficiência, conduzem carros adaptados.

"Um exemplo extremamente infeliz e atentatório a portadores de deficiência. Demonstra claramente a incapacidade intelectual das organizações em se colocarem na pele dos cidadãos. Vão lá dizer isso a quem porventura ficou incapacitado por usar cinto de segurança. Ou alguém portador de deficiência motora e que conduz um veículo adaptado para o efeito. Tristes", comentou um homem na publicação de Facebook da GNR.

Uma mulher acrescenta também que "não é só a falta de cinto de segurança que provoca lesões medulares".

Outros seguidores da página consideraram que a campanha é "forte, mas eficaz". "O pessoal tem mesmo de aprender a pôr o cinto de segurança, e não é só nos bancos da frente", comentou outro utilizador do Facebook.

Entretanto, a GNR não fez qualquer comunicação acerca dos comentários positivos e negativos recebidos pela publicação.