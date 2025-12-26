Cinco urgências fechadas durante o fim de semana

Os dados disponibilizados, relativos às escalas, mostram que estão abertos no sábado 126 serviços de urgência em todo o país e 127 no domingo.

Cinco urgências hospitalares de Ginecologia e Obstetrícia estarão encerradas no sábado, enquanto no domingo fecham quatro destes serviços e um de Pediatria, segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde.



Cinco urgências hospitalares encerradas no fim de semana

De acordo com as Escalas de Urgência do SNS, consultadas pela agência Lusa às 10:15 desta sexta-feira, está previsto para sábado o fecho das urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais de Abrantes, Santarém, Barreiro, Portimão e das Caldas da Rainha (Ginecologia).

No domingo, reabre a urgência de Obstetrícia do Hospital Distrital das Caldas da Rainha, mantendo-se encerradas as dos hospitais de Abrantes, de Santarém, do Barreiro, de Portimão.

Nesse dia, estará também encerrada a urgência de Pediatria do Hospital Distrital de Torres Vedras, segundo as escalas de urgência atualizadas pelas unidades locais de saúde.

Segundo o Portal do SNS, três urgências de Pediatria vão estar condicionadas durante o fim de semana, recebendo apenas urgências internas e os casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Encontram-se nesta situação o Hospital Vila Franca de Xira, o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 00:00 e as 09:00 e as 21:00 e as 24:00, e o Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, entre as 00:00 e 08:00 e as 22:00 e as 24:00.

No mesmo período, estarão também condicionadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do hospital de Portalegre (sábado, entre as 00:00 e as 08:00), do Hospital Amadora-Sintra (entre as 08:00 e as 24:00) e do Hospital Vila Franca de Xira (sábado, entre as 09:00 e as 24:00, e no domingo durante todo o dia).

Estarão com os mesmos constrangimentos o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, entre as 00:00 e as 08:00, o hospital de Aveiro, entre as 00:00 e as 08:30, e o Hospital Santo André, em Leiria.

Nestes períodos, os serviços apenas receberão casos de urgência internos ou doentes referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM.

Cerca de 30 estarão abertos no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem ao hospital.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a linha SNS 24 para receber orientação adequada.