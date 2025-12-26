Sábado – Pense por si

Constrangimentos no Porto de Leixões devem ficar hoje resolvidos, diz Governo

Na quinta-feira, o Governo Regional da Madeira pediu a Montenegro para que seja encontrada uma solução urgente para desbloquear a entrada de carga nos navios no porto de Leixões.

O Governo da República garantiu ao executivo madeirense que a situação do Porto de Leixões, que afeta o abastecimento das regiões autónomas, deverá ficar resolvida até esta sexta-feira de manhã.

Na quinta-feira, o Governo Regional da Madeira (PSD/CDS-PP) pediu ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, para que seja encontrada uma solução urgente para desbloquear o despacho e a entrada de carga nos navios no porto de Leixões, alertando que pode estar em causa uma rutura na cadeia de abastecimento.

Entretanto, na quinta-feira à noite, a Secretaria Regional da Economia da Madeira emitiu um comunicado, adiantando que os ministros das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, asseguraram a resolução da situação até hoje de manhã.

"Nas conversações que José Manuel Rodrigues [secretário regional da Economia] teve esta tarde com os dois governantes ficou vincado que o Governo da República está a desenvolver todos os esforços para que a Madeira e os Açores não fiquem prejudicados pelos condicionalismos que ocorrem no porto de Leixões, devido à introdução de um novo sistema informático que está a atrasar o despacho e a entrada de contentores", lê-se na nota.

Na mensagem enviada na quinta-feira a Luís Montenegro, o governo madeirense alertou para o impacto negativo da entrada em vigor do novo sistema informático que está a bloquear o desalfandegamento de mercadorias, salientando que, se a situação não ficar resolvida até hoje de manhã, "haverá problemas graves no transporte de mercadorias para a Madeira e para os Açores".

