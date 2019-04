O fogo, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, deflagrou numa viatura estacionada na garagem subterrânea do prédio de oito andares.



Por precaução, os moradores do prédio foram retirados devido ao fumo intenso que se fazia sentir no local, mas já regressaram às habitações.



Na sequência do incêndio, cinco pessoas foram assistidas devido à inalação de fumos.



No local estiveram 24 operacionais, com o apoio de 10 veículos.

Cinco pessoas foram hoje assistidas por inalação de fumos devido a um incêndio numa garagem de um prédio de oito andares no Barreiro que destruiu uma viatura e causou danos noutras duas, segundo fonte da proteção civil.O alerta para o incêndio, no n.º 1 da Rua Américo Silva no Barreiro, distrito de Setúbal, foi dado às 04:27.