Em Lisboa, capital portuguesa, a temperatura máxima é de 26 graus (mínima de 14), enquanto que no Porto os termómetros atingem os 21 graus.



O IPMA prevê ainda céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro e, durante a tarde, no interior.

O calor mantém-se esta segunda-feira, depois de um fim de semana com temperaturas elevadas. Os termómetros vão chegar aos 30 graus em Portugal Continental, segundo as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Évora é o distrito mais quente, com 30 graus de máxima e 12 de mínima, ao passo que Aveiro é o distrito mais frio, com as temperaturas a chegarem 20 graus e o céu a estar parcialmente nublado.