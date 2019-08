Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros no IC8, em Proença-a-Nova, provocou esta quinta-feira nove feridos, entre os quais cinco crianças.

De acordo com o Correio da Manhã, foi mobilizado um helicóptero do INEM para o local, onde se encontram também 40 operacionais, apoiados por 16 viaturas dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



O alerta foi dado às 13h00 e a via encontra-se cortada nos dois sentidos.



Em atualização