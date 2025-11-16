Cientista Maria do Carmo Fonseca é mandatária nacional de Seguro

Sábado – Pense por si

Objetivo do candidato presidencial apoiado pelo PS é "trazer os melhores para a vida pública", considerando que Maria do Carmo Fonseca "é uma das nossas melhores".

A cientista Maria do Carmo Fonseca será a mandatária nacional da candidatura presidencial de António José Seguro, que defende que "a vida pública não pode ser só composta por políticos" e quer que as mulheres assumam mais protagonismo.

Maria do Carmo Fonseca apoia Seguro na corrida à presidência de Portugal
Maria do Carmo Fonseca apoia Seguro na corrida à presidência de Portugal JOSE COELHO/LUSA_EPA

Segundo informação adiantada à agência Lusa pela candidatura, a médica, investigadora e professora catedrática na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa foi a escolha de António José Seguro para sua mandatária nacional na corrida a Belém de 18 de janeiro do próximo ano.

"Maria do Carmo Fonseca é a expressão da natureza da minha candidatura: independente, inclusiva e agregadora. A vida pública não pode ser só composta por políticos. A minha ideia de Portugal assenta no conhecimento, na ciência, na educação e na cultura", explica Seguro, citado numa nota enviada à Lusa.

O objetivo do candidato presidencial apoiado pelo PS é "trazer os melhores para a vida pública", considerando que Maria do Carmo Fonseca "é uma das nossas melhores".

"Quero que as mulheres assumam mais protagonismo e liderança na vida do nosso país. A vida pública e a política de qualidade exigem diversidade nas lideranças. Estou muito honrado com a sua confiança e com o seu apoio", afirma ainda Seguro.

Na mesma nota, a mandatária justifica ter aceitado este convite com o facto de querer "um futuro construído com inteligência, coragem e independência".

"Quero um Presidente que valoriza a ciência, a educação e a cultura como forças vivas capazes de transformar Portugal. Quero um Presidente com visão, que sirva o País e não os interesses instalados", enfatiza Maria do Carmo Fonseca.

A cientista foi distinguida com o Prémio Pessoa em 2010 e foi ainda presidente do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM), instituição de "referência mundial que ajudou a fundar e consolidar".

"Ao longo da sua carreira, Maria do Carmo Fonseca tem-se distinguido pela excelência da sua investigação na área da biologia molecular, em particular no estudo do 'splicing' do RNA e dos mecanismos genéticos que regulam a expressão génica - descobertas que têm implicações profundas na compreensão e no tratamento de doenças humanas", refere a nota curricular disponibiliza pela candidatura.

