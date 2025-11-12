Sábado – Pense por si

Portugal

Presidenciais. Deputada Sofia Lisboa é a mandatária nacional de António Filipe

Lusa 17:22
As mais lidas

Sofia Lisboa tem 32 anos e é atualmente deputada na Assembleia da Municipal de Lisboa e investigadora.

A investigadora e deputada municipal Sofia Lisboa foi esta quarta-feira anunciada como mandatária nacional de António Filipe, candidato presidencial apoiado pelo PCP.

Sofia Lisboa, mandatária de António Filipe, candidata-se à Presidência
Sofia Lisboa, mandatária de António Filipe, candidata-se à Presidência ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Sofia Lisboa, com 32 anos, é atualmente deputada na Assembleia da Municipal de Lisboa, depois de ter encabeçado a lista da CDU para aquele órgão autárquico nas eleições de outubro. Foi também "número três" da CDU no círculo eleitoral de Lisboa nas legislativas de maio, não tendo alcançado a eleição.

Segundo uma nota divulgada pela candidatura presidencial de António Filipe, Sofia Lisboa está atualmente a fazer um doutoramento em História Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade de Lisboa, sendo bolseira de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

Membro do PCP, Sofia Lisboa foi dirigente associativa juvenil e estudantil, é presidente da associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e membro da direção da Associação dos Amigos do Museu Nacional de Resistência e Liberdade -- Fortaleza de Peniche.

António Filipe, apoiado pelo PCP, apresentou a sua candidatura presidencial em 14 de julho.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Política Investigação científica Eleições Sofia Lisboa António Filipe Partido Comunista Português Fundação para a Ciência e a Tecnologia Museu Nacional Universidade de Lisboa Praça-forte de Peniche
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Presidenciais. Deputada Sofia Lisboa é a mandatária nacional de António Filipe