Presidenciais. Deputada Sofia Lisboa é a mandatária nacional de António Filipe

Sofia Lisboa tem 32 anos e é atualmente deputada na Assembleia da Municipal de Lisboa e investigadora.
A investigadora e deputada municipal Sofia Lisboa foi esta quarta-feira anunciada como mandatária nacional de António Filipe, candidato presidencial apoiado pelo PCP.
Sofia Lisboa, mandatária de António Filipe, candidata-se à PresidênciaANTÓNIO COTRIM/LUSA
Sofia Lisboa, com 32 anos, é atualmente deputada na Assembleia da Municipal de Lisboa, depois de ter encabeçado a lista da CDU para aquele órgão autárquico nas eleições de outubro. Foi também "número três" da CDU no círculo eleitoral de Lisboa nas legislativas de maio, não tendo alcançado a eleição.
Segundo uma nota divulgada pela candidatura presidencial de António Filipe, Sofia Lisboa está atualmente a fazer um doutoramento em História Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade de Lisboa, sendo bolseira de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
Membro do PCP, Sofia Lisboa foi dirigente associativa juvenil e estudantil, é presidente da associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e membro da direção da Associação dos Amigos do Museu Nacional de Resistência e Liberdade -- Fortaleza de Peniche.
António Filipe, apoiado pelo PCP, apresentou a sua candidatura presidencial em 14 de julho.
