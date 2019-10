António Costa discursava no palanque do piso -1 do Altis Grand Hotel, mas alguns jotas socialistas es-tavam atentos a outra coisa. De costas para o primeiro-ministro e virados para as televisões, os jovens faziam contas de telemóvel na mão, nervosos, ansiosos por saber se Miguel Costa Matos seria deputado. Quando o rosto do jovem candidato surgiu na TV entre os eleitos, houve uma explosão de alegria, entre saltos, berros e abraços dos jotas, numa celebração semelhante ao golo decisivo de último minuto numa final de futebol. O momento foi de alívio: estava em 20º lugar na lista de Lisboa do PS e foi o último do partido a ser eleito neste ciclo. Vieram lágrimas aos olhos da namorada de Miguel Costa Matos, que o abraçou carinhosamente.





O mesmo aconteceu na eleição do vice-presidente da JSD, Alexandre Poço. A ia do jota para o parlamento não era um dado garantido: ia em 12º na lista de Lisboa. Mas o PSD conseguiu exatamente 12 deputados na capital. Aos 27 anos, o consultor da PwC tornou-se o deputado mais jovem da bancada parlamentar social-democrata da próxima legislatura - e também a vitória do laranjinha foi motivo de explosão em sede de campanha.