Piloto sente-se mal e morre durante prova de motociclismo

Um piloto que estava a participar na 8º Enduro Marco - Rios de Emoção, no Marco de Canaveses, sentiu-se mal e acabou por morrer, na tarde deste domingo. O acaso ocorreu pelas 13h40. Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o homem de 43 anos sentiu-se mal durante a prova, parou a mota e acabou por cair inanimado.

A Direção do Motor do Clube do Marco, organizador do evento, publicou uma nota na rede social Facebook, onde dá conta da morte do piloto e explica que "logo que foi tomado conhecimento da gravidade da situação, o júri da prova decidiu parar de imediato a corrida".

Os bombeiros do Marco de Canaveses prestaram o socorro à vítima, mas o óbito acabou por ser declarado no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, onde vai ser autopsiado.