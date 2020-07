Pandemia já não ajuda o PS nas sondagens, mas maioria está já ali

Mesmo estando em queda nas intenções de voto pelo segundo mês seguido, o PS continua próximo de valores que podem conferir uma maioria absoluta e com uma vantagem destacada sobre o PSD de 15 pontos percentuais. A sondagem de julho da Intercampus para o Negócios e o CM/CMTV atribui 39% das intenções de voto aos socialistas, que assim recuam um ponto percentual relativamente ao registado no mês passado.





Após ter crescido nas intenções de voto perto de nove pontos percentuais entre março e maio, para chegar aos 40,3%, o partido chefiado por António Costa parece agora estar a deixar de tirar partido da pandemia e do chamado efeito "rally round the flag", segundo o qual os detentores do poder executivo tendem a beneficiar, pelo menos numa primeira fase, do surgimento de uma crise.Leia mais no Jornal de Negócios