Análise: André Ventura, o líder que acha que querer é poder

O líder do Chega quer tudo: mandar no Governo e manter a retórica radical como caminho para lá chegar. Anuncia um partido de governo mostrando um partido de protesto.

O que Ventura quer

Em dezembro de 2020, véspera de presidenciais, quando a SÁBADO o entrevistou e o questionou sobre se gostava de ser ministro, a resposta de André Ventura foi imediata, tão imediata que será provavelmente verdadeira: "Gostava de ser primeiro-ministro." Como esse dado importante chamado realidade não parece de todo permitir tamanha ambição, Ventura tem moldado o discurso para dizer que quer ter o poder de um primeiro-ministro, ou seja, determinar a governação. Já na altura se falava de uma exigência de quatro ministros. "Especulação", respondeu. Hoje, os quatro ministros e as suas pastas estão na cartilha oficial de Ventura.

E há seis meses, já Ventura traçava os objetivos para esses ministros que eram apenas "especulação": "Queremos um acordo escrito, queremos reduzir o número de deputados na AR, queremos uma reforma na justiça, no sistema fiscal e na Administração Interna. Não aceitarei estar num governo que tenha na Administração Interna alguém que respeite mais os bandidos do que os polícias. Se me disser assim, vai viabilizar esse governo? Não, o governo cai nessa hora. Nem aceitarei um ministro da Segurança Social que mantenha esta subsidiodependência. Preferia lá um ministro do Chega? Talvez. Mas para fazer esta rutura. Não é para fazer de CDS e dar quatro anos ao governo e depois desaparecermos. E o PSD já percebeu isso."