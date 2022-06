Salários médios: Por que é que não sobem? E como se pode mudar isso?

Nos últimos dez anos, os trabalhadores com licenciaturas viram os seus rendimentos caírem 11%. E os 1039 euros brutos do salário médio base registado pelo INE em 2021 estão cada vez mais próximos dos 665 euros do salário mínimo. Mas por que é que isso acontece?