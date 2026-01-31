Sábado – Pense por si

Cerca de 211 mil clientes ainda estavam sem energia às 6 da manhã devido ao mau tempo

Lusa 10:04
Na sequência da depressão Kristin na madrugada de quarta-feira.

Cerca de 211 mil clientes da E-Redes continuavam este sábado às 06:00 sem luz em Portugal continental, a maior parte na zona de Leiria, na sequência da depressão Kristin na madrugada de quarta-feira.

E-Redes ainda não conseguiu regularizar a situação
Comparativamente ao balanço feito pela E-Redes esta sexta-feira às 22:00 (hora de Portugal continental), há agora mais 23 mil clientes com energia elétrica.

Do total de clientes que estavam hoje sem luz, a maior parte é da zona de Leiria, no total de 169 mil (eram 180 mil no último balanço de sexta-feira).

